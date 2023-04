VIE LOCALE : L’aquasanté a fait la joie des séniors

Les animations proposées par les stagiaires de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation se sont enchaînées et touchent bientôt à leur fin. Yann Hodge a rendu les séniors heureux avec sa matinée d’aquasanté à l’Hommage Hôtel de Baie Nettlé le samedi 8 avril dernier.

Avec une trentaine de participants issus de l’EHPAD Bethany Home, de l’association La Couronne et ALEFPA – Le Manteau, Yann Hodge a réussi son pari d’organiser un évènement ludique, bienveillant et mémorable autour de la santé, de l’activité physique et de la cohésion sociale. Réunis autour et dans de la piscine de l’Hommage Hôtel de Baie Nettlé, les séniors ont bénéficié d’ateliers de yoga, d’aquagym et d’aquarelaxation. Répartis en groupes, certains participants ont suivi un cours de yoga adapté avec Audrey d’Infinity Island Yoga, reproduisant minutieusement les gestes montrés par l’animatrice. D’autres se sont mouillés pour participer à la séance d’aquagym de Francine, qui remporte toujours autant les suffrages du public. Avant d’entamer la session d’aquarelaxation, les sportifs matinaux de la belle génération ont repris des forces grâce aux jus, gâteaux et fruits frais concoctés par l’équipe, constituée d’autres stagiaires de la formation ayant prêté main forte à Yann ainsi qu’Audrey Gil, présidente de l’EHPAD. Le contentement sur le visage des séniors lors de cette matinée bien-être restera ancré dans les mémoires. Tout comme la joie démesurée de certains lorsqu’ils ont pénétré dans l’eau du grand bassin de l’Hommage Hôtel. Les bienfaits d’une activité aquatique ne se résument pas au corps mais aussi à l’esprit. Avec le moral reboosté, les séniors ont profité des plaisirs de la piscine, encadrés avec une gentillesse et une générosité qui font désormais la magnifique réputation de ces jeunes en formation maître-nageur mise en place par la Collectivité et le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive Antilles Guyane (CREPS) avec le soutien de l’association Tous à l’Ô. Après l’effort, tous les participants ont écouté attentivement Kildyne, diététicienne de l’association Saint-Martin Santé, partenaire de l’évènement, pendant son atelier tourné vers la nutrition, l’hydratation et le plaisir de (bien) manger. Encore bravo à Yann, et surtout, merci ! _Vx

