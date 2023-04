Gestion du foncier agricole : le président de la SAFER Guadeloupe accueilli en Collectivité

En mars dernier, le président de la Collectivité, Louis Mussington avait profité du salon de l’agriculture à Paris pour signer une convention d’assistance avec la Fédération Nationale des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (FNSafer) dans l’objectif d’accompagner les exploitants agricoles locaux et de mettre en œuvre une stratégie agricole durable.

Le mardi 11 avril dernier, le président de la Safer Guadeloupe, Rodrigue Trèfle, a été accueilli en Collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention.

La session du matin était consacrée à une rencontre avec les institutions afin de présenter la méthodologie de mise en œuvre de cette mission sur notre territoire. Des éclaircissements ont été apportés par la FNSafer qui participait à cette rencontre en visioconférence.

La Collectivité de Saint-Martin sous l’égide du premier vice-président Alain Richardson, du conseiller territorial en charge de l’agriculture Arnel Daniel et de la conseillère Valérie Fonrose, présidente de l’abattoir, travaille en collaboration avec la Safer de Guadeloupe, afin de mettre en place un diagnostic du foncier agricole sur le territoire et d’accompagner la stratégie de relance de l’économie agricole durable de Saint-Martin.

Lors de la session de fin d’après-midi, la présence du président Rodrigue Trèfle a été l’occasion de rencontrer les exploitants agricoles locaux et de leur exposer les enjeux de cette convention et les actions à mener. Un travail de longue haleine est donc initié en parfaite concertation avec les exploitants agricoles afin de répondre au plus près des besoins du territoire et ses propriétaires fonciers agricoles. Le Conseiller, Arnel Daniel a par ailleurs pris la parole sur les radios locales dans une volonté d’informer le public sur la démarche de la Collectivité.

Le diagnostic en cours d’élaboration sera exploité dans le cadre du Plan Territorial de l’Agriculture Durable de Saint-Martin et du Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin (PADSM). Il présentera les problématiques foncières et sera complété par un panorama exhaustif des leviers d’actions et des possibilités juridiques et techniques pouvant donner lieu à un partenariat pluriannuel avec la Safer de Guadeloupe.

Il est d’ores et déjà prévu un calendrier de déplacements à la rencontre des agriculteurs de Saint-Martin, avec une première visite de terrain du 17 au 21 avril 2023.

