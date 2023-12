MAD EVENTS : La dernière Beach Party de 2023 sera au Kalatua

Après le triomphe de la 1ère édition « White Sensation » en début d’année, Yohan et Thomas de Mad Events se réinstallent au Kalatua Beach Restaurant pour la dernière Beach Party de 2023 le 17 décembre prochain avec le DJ international OSOCITY.

Pour clôturer cette année riche en événements et célébrer les succès passés, Mad Events décide de récidiver avec une nouvelle White Beach Party dans une ambiance élégante et chic au Kalatua Beach Restaurant situé à Mullet Bay. Qui dit White Beach Party dit un dress code de couleur blanche pour vous parer de vos plus belles tenues distinguées. Ce dimanche 17 décembre, Mad Events invite un DJ international de renommée mondiale et reconnu pour ses mixtapes cumulant des millions de vues sur YouTube et ses performances électrisantes, le brillant OSOCITY. Pour accompagner le grand DJ américain dans un format musical open cher à Mad Events, les meilleurs DJs locaux seront présents en les personnes d’Alex, de Classy D, Wiwi, Maestro, Kasbï et Owlish. Cet évènement au Kalatua débutera dès midi avec de la house pendant le lunch et la White Beach Party, sponsorisée par Island Spirits, prendra vie dans cet univers musical avec l’ouverture des portes à 15h, suivi d’une variété de sons accrocheurs jusqu’au soir. Un menu de tapas sera prévu pour satisfaire les petites faims. Les artistes mettront le feu à la scène spécialement aménagée pour faire de la White Beach Party un évènement mémorable pour le public. Conséquence directe du succès croissant de Mad Events, les 400 préventes à 20$ sont épuisées. L’entrée sera donc à 30$ toute la journée. Pour profiter au maximum de la fête, il est vivement recommandé de rejoindre le Kalatua au plus tôt. Des navettes sont disponibles pour les VIP et les réservations lunch. Concernant les VIP, de nombreux salons sont d’ores et déjà réservés, ne trainez donc pas pour vous garantir une expérience unique, au plus proche des artistes (voir infos). Des shows avec des performers professionnels auront lieu dès le début de la White Beach Party, afin d’agrémenter l’ambiance de fête et en mettre plein les yeux aux participants. _Vx

Infos et réservations VIP : +590 690 76 01 53

Instagram : madevents.sxm – Instagram : kalatua.beach

