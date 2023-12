ÉCONOMIE : Le tourisme reprend, doucement mais sûrement

L’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) vient de publier les chiffres relatifs aux 9 premiers mois de l’année 2023 pour le territoire de Saint-Martin dans les secteurs du tourisme et du BTP.

Sur le volet aéroportuaire à Saint-Martin, Grand-Case est plus résilient que Juliana : le nombre de passagers arrivés à l’aéroport de Grand-Case de janvier à septembre 2023, plus de 81.000, dépasse légèrement ses niveaux de 2016 à 2019 de 1% et progresse de 12% sur un an. En parallèle et dans le même laps de temps, 289.000 passagers sont arrivés à Juliana, soit une progression de 4% sur un an. Ce dernier dépasse de 20% son niveau de 2019, sans toutefois retrouver celui de 2016 (-28%). Fortement impactée par la pandémie du Covid19, la croisière redémarre à Sint Maarten avec 940.000 croisiéristes depuis le 1er janvier 2023, soit le double de l’année passée. Leur nombre reste cependant inférieur d’un quart (-23%) à 2019 et d’un tiers (-36%) à 2014 (année record). Suspendu de mars 2020 à début janvier 2022, le trafic maritime avec Anguille se rapproche peu à peu de ses niveaux d’avant-crises (76.000 passagers). Celui avec Saint-Barthélemy bat un nouveau record cette année avec 170.403 passagers (dont 39.600 ont embarqué/débarqué à Marigot depuis le 1er janvier 2023). En conclusion, le tourisme à Saint-Martin à travers ses ports et ses aéroports retrouve doucement ses niveaux d’avant les crises. Depuis 2022 déjà, le trafic maritime avec Saint-Barthélemy a totalement effacé ses pertes après Irma. Très proche en 2018 et 2019, le nombre de passagers à l’aéroport de Grand-Case dépasse pour la 1ère fois celui d’avant Irma. Le trafic à l’aéroport de Juliana, dont la reconstruction prend du retard et freine sa fréquentation, remonte depuis 2021 et se situe désormais aux ¾ de son niveau d’avant-crises. La croisière, particulièrement affectée par la crise sanitaire, repart avec une perte d’un quart de son trafic pré-Irma. Le point sur le secteur du BTP dans notre édition de demain. _Vx

