Eruption explosive du volcan la Soufrière à Saint-Vincent : plus de 20000 habitants évacués !

Alerte rouge et générale sur l’île de Saint-Vincent où le volcan de la Soufrière est entré en éruption ce matin à 8h41 précises, imposant depuis hier l’évacuation en urgence de milliers d’habitants.

Au moins quatre navires de croisière des compagnies Royal Caribbean et Carnival ont été détournés vers la zone pour recueillir les déplacés.

Comme nous vous l’avions relaté dans le « Faxinfo English » le mercredi 7 avril dernier, les scientifiques surveillaient de près ce volcan explosif depuis plusieurs semaines. Dôme qui gonfle de plus en plus, émissions continues de gaz, séisme à répétition… Autant d’indices qui permettaient d’affirmer que le volcan se réveillait et que le magma était en train de remonter. Bref, les spécialistes ne se sont pas trompés : La Soufrière a fini par exploser ce matin !

Les personnes évacuées pourraient être conduites dans des refuges sur d’autres îles de l’archipel, ou dans d’autres territoires et pays caribéens ayant offert leur aide, comme la Barbade ou Sainte-Lucie, selon des médias locaux.

D’autres infos à suivre. _AF