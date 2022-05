JUSITCE : Un homme condamné à la peine maximale pour le viol de 3 femmes à St-Martin

Les faits n’ont jamais été médiatisés par les autorités. En décembre 2018, deux jeunes femmes ont été violées par le même homme, Francis Troy, un ressortissant de St Kitts. Un mandat de recherche avait été lancé sans médiatisation. En 2020, l’individu resurgit et viole une troisième femme. Il est toujours recherché. Une nouvelle enquête est ouverte à l’issue de laquelle l’individu sera renvoyé devant la cour criminelle de Guadeloupe.

L’audience a eu lieu mercredi dernier en l’absence de l’accusé et d’une victime qui n’a pas souhaité revenir sur ces faits. Les deux autres femmes sont venues. Accompagnées par la psychologue de l’association d’aide aux victimes Trait d’Union, elles ont eu la force de témoigner. Pendant les quelque trois heures et demi d’audience, elles se sont replongées dans le calvaire qu’elles ont vécu en 2018 pour l’une, en 2020 pour l’autre.

Pour l’avocat général, «il s’agit d’un crime calculé, réfléchi et assumé » et a requis une peine de seize ans de réclusion criminelle et un mandat d’arrête international.

Après en avoir délibéré, la cour a reconnu Francis Troy coupable des trois viols et l’a condamné à une peine supérieure, soit à vingt ans de réclusion criminelle, «c’est la peine maximale», a précisé le président. Une interdiction de porter une arme pendant cinq ans a aussi été prononcé. Le nom de Francis Troy sera aussi inscrit dans le fichier national des auteurs d’infraction sexuelle.

Les deux victimes ont quitté le palais de justice fières d’avoir eu la force nécessaire d’assister à l’audience. Elles ont confié à la cour qu’elles avaient essayé d’oublier, d’aller de l’avant et que le jour où elles avaient reçu leur convocation pour comparaître devant la cour, elles avaient de nouveau éprouvé des sentiments d’angoisse. Encore aujourd’hui, elles sont fragiles psychologiquement et toujours accompagnées par Trait d’Union.

Le président de la cour leur a demandé ce qu’elles attendaient du procès. «Qu’il soit arrêté», ont-elles toutes les deux répondu.

(plus de détails sur le compte rendu d’audience sur www.soualigapost.com)

