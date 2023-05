ENVIRONNEMENT : Le Conservatoire du littoral dresse son bilan 2022

La gestion de l’environnement est au cœur des priorités des officiels de l’État et de la Collectivité. Le mercredi 26 avril 2023, une conférence de presse s’est tenue en préfecture pour faire le point sur la situation à Saint-Martin en termes de foncier, d’aménagement et de gestion.

En présence de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité, Pierre Aliotti, président de la gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin et Anne-Marie Bouillé, responsable du Conservatoire du littoral ainsi que des représentations de la Direction de la Mer et de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), cette réunion visait à rappeler les fonctionnements de gestion de l’environnement sur le territoire. Trois acteurs interviennent dans ce domaine, le Conservatoire du littoral qui tient le rôle principal de propriétaire, la Réserve Naturelle et la Collectivité qui sont les gestionnaires.

Avec deux objectifs de renaturation et d’accessibilité au public, le préfet tenait à valoriser les actions du Conservatoire du littoral par l’acquisition, l’aménagement et la valorisation de terrains pour améliorer la biodiversité. En 2023, ce sont 434 hectares désormais préservés (contre 407 en 2020) pour 18 sites dont 40% ont été aménagés pour l’accueil du public. Depuis 2022, 426ha sont préservés dont 43ha de terrains acquis comptant 14 étangs littoraux, 6 ilets et une diversité d’écosystèmes. Cette même année, 457.000€ furent investis pour l’aménagement des sites avec 29 panneaux de signalisation sur les sites de Pinel, Grand Ilet et Pointe du Bluff et l’inauguration du sentier de Grandes Cayes. 500.000€ seront alloués en 2023 pour aménager cinq nouveaux sites : l’Étang de Chevrise, l’Étang de la Barrière, Eastern Point/Grandes Cayes, Grand Ilet et le Galion, dont l’expropriation de ce dernier a débuté en mars 2007. Les perspectives 2023 concernant le foncier s’orienteront vers Babit Point. Pour la gestion, focus sur le Galion, Grand Ilet et la Baie Orientale. _Vx

