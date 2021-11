ENVIRONNEMENT : Le PPRN révisé est appliqué

«Je salue la publication du nouveau plan de prévention des risques naturels, notamment sur le volet aléa cyclonique de Saint-Martin, par le préfet de Saint-Martin», commente Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sur sa page Facebook.

«Il constitue un cadre de développement plus protecteur pour le territoire et pour la population face au risque cyclonique», souligne-t-il.

Serge Gouteyron a en effet publié un arrêté préfectoral mercredi 3 novembre stipulant que la révision de l’aléa cyclonique du PPRN était approuvé, laquelle avait reçu un avis favorable du conseil exécutif, du conseil territorial et de la commission d’enquête. Le PPRN ainsi révisé doit permettre de «maîtriser l’urbanisation dans les zones à risques, d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et de réduire la vulnérabilité des biens existants». (soualigapost.com)