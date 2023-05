VIE LOCALE : Une quarantaine de personnes découvrent les métiers du soin et de l’accompagnement

Le jeudi 27 avril dernier, Pôle Emploi lançait avec brio l’action « le village des métiers du soin et de l’accompagnement » à Quartier d’Orléans.

Après une brève présentation de la journée par Nathalie Rubini, directrice de Pôle Emploi, la journée d’information et de sensibilisation organisée dans le cadre de la semaine des métiers du soin et de l’accompagnement a débuté avec l’intervention d’Alouska Lake, infirmière libérale, sur l’importance des professionnels de soin sur le territoire, suivie de l’atelier de gymnastique douce et de découverte du matériel médical donné par la psychomotricienne Ananda Arnell d’Innovation Médicale Caraïbes, on comptait alors une vingtaine de curieux pour une quarantaine tout au long de la journée portes ouvertes. L’intérêt pour ces métiers du soin et de l’accompagnement est donc palpable au vu de la quarantaine de personnes qui ont participé au total à l’action de Pôle Emploi, s’attardant aux neuf stands : Cloud 97, Saint Martin Santé, la Croix-Rouge, l’Académie des métiers, Casedom IDN, YPS Formation, la Mission locale, la CCISM et bien sûr, celui de Pôle emploi. Les différents acteurs se sont succédés pour décrire au public les métiers de garde d’enfant, assistant de vie, éducateur spécialisé ou encore médiateur, tout en guidant les intéressés vers l’obtention d’un métier dans le domaine du soin et de l’accompagnement en passant par la validation des acquis de compétences ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). Pour Nathalie Rubini, la satisfaction règne au sein de l’équipe et de l’ensemble des partenaires après cette journée de découverte des métiers du soin et de l’accompagnement à Quartier d’Orléans : « même si nous aurions aimé toucher encore plus de monde, c’était important pour nous de le faire dans un quartier prioritaire ». _Vx

