ENVIRONNEMENT : Bientôt la deuxième édition du Get Up Clean Up Contest

Le dimanche 14 novembre prochain se tiendra le grand concours de ramassage de déchets par quartier… à vos équipes !

Le 10 novembre 2019, 400 participants et 60 partenaires et entreprises locales ont répondu présents à la première édition du concours, pour plus de seize tonnes de déchets plastique, de verre, métaux ou encombrants ramassés sur l’île… à nous toutes et tous de faire mieux pour cette édition de 2021. Le concept est simple : former une équipe, qu’elle soit constituée de la famille, d’amis, de collègues, de voisins ou de compagnons de hobby, au plus au mieux, et c’est pour la bonne cause. Initié par MyStraw Company et Dauphin Telecom dans le but de conscientiser la population sur l’importance et l’urgence du traitement des déchets et de leur réduction, ce concours a lieu sur une matinée, de 8h à midi, ce 14 novembre donc. Chaque équipe enthousiaste, ouverte à tous que l’on soit petit ou grand du moment qu’elle ne dépasse pas le nombre de six personnes, doit ramasser un maximum de déchets pendant le temps imparti et ramener le tout dans le point de dépôt du quartier choisi. Tous les quartiers sont représentés et tout le monde peut gagner. Différents lots attendront les plus performants, même si la motivation principale des participants est de rendre à Saint-Martin sa propre splendeur et la joie de partager un moment dénué d’intérêt personnel. L’appel aux bénévoles et aux entreprises est également lancé. Verde-SXM, partenaire de cette seconde édition, aura permis la réalisation de cette dernière, sans compter sur le soutien de la Collectivité de Saint-Martin et de la Préfecture.

Infos et inscriptions : Facebook Get UP Clean UP Contest

Email : getupcleanup97150@gmail.com ou mystraw.company@gmail.com