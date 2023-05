« Protéger l’Océan ça s’apprend » : le public invité à rencontrer l’Expédition 7ème Continent sur la Marina Fort Louis, les 6 et 7 mai prochains !

Après la Guadeloupe, cap sur Saint-Martin pour l’explorateur Patrick Deixonne et son équipage qui seront présents, les 6 et 7 mai 2023 à la Marina Fort-Louis, pour accueillir le public dans le cadre de la tournée pédagogique « Protéger l’Océan ça s’apprend » organisée par l’association Expédition 7ème Continent et CITEO.

La Collectivité de Saint-Martin participe à cet événement et vous invite à venir nombreux découvrir les ateliers pédagogiques et visiter la goélette.

Il s’agit de la 6ème tournée pédagogique et la toute première édition aux Antilles-Guyane.

Lancée le 1er mars dernier, l’équipage a fait escale en Guyane, Martinique, et Guadeloupe et sera à Saint-Martin les 6 et 7 mai 2023.

Les organisateurs ont tenu à inclure Saint-Martin dans ce projet d’exposition itinérante à bord d’une goélette océanographique de 26 mètres, qui sera en escale pour 3 nuits à la marina.

Les objectifs sont de sensibiliser les plus jeunes et le grand-public au fléau des déchets plastiques abandonnés et de former au geste de tri qui constitue une première barrière contre la pollution marine.

L’association Expédition 7ème Continent proposera des stands d’information permettant d’observer au microscope des microparticules de plastique récupérées lors des expéditions, afin de comprendre le problème de la plastification des océans.

Des ateliers participatifs pédagogiques seront organisés autour du geste de tri à l’aide des outils et programmes développés par l’éco-organisme CITEO.

La Collectivité et son Pôle Environnement seront également présents, le samedi 06 mai de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, pour informer des dispositifs de tri-sélectif existants et en cours de déploiement sur le territoire, conçus dans le cadre de la politique environnementale.

Des animations pédagogiques seront proposées aux visiteurs : jeux-quizz, initiation au geste de tri et distribution de mémo-tri.

Le public est ainsi invité les 6 et 7 mai, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, à la Marina Fort-Louis à Marigot, pour profiter de cette animation (gratuite). Il pourra également découvrir le voilier « L’Expédition 7e Continent ».

L’amélioration de la gestion des déchets est un enjeu important pour le territoire et son domaine maritime.

