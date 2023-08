EMPLOI : La Collectivité s’offre un nouvel organigramme

Afin de sécuriser le déploiement des projets et orientations stratégiques de la mandature 2022-2027, l’exécutif a confié au Directeur Général des Services, Albert Holl, et à la Directrice des Ressources Humaines, Nabila Benrached, la mission de réviser l’organigramme de la Collectivité de Saint-Martin.

L’enjeu principal de ce nouvel organigramme est de co-construire une organisation répondant aux défis du territoire pour prendre en compte les orientations stratégiques de la mandature actuelle, la maîtrise de la masse salariale (53,65 M€ en 2022, montant correspondant à 43,1 % des recettes fiscales de la COM, contre 65 % en 2012), l’accroissement des besoins et des exigences du public et l’adéquation des services de la COM rendus aux attentes de la population locale dans le respect effectif des grands principes du Service Public. Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et le développement des nouveaux métiers pour la construction d’une administration moderne, efficace et respectée ont également été examinées. Une transition écologique, énergétique, numérique qui amène la Collectivité à consolider ses politiques

publiques et affiner la gestion des services complétait la liste des considérations. Le nouvel organigramme des services proposés constitue ainsi un organigramme cible qui sera prochainement adopté par arrêté du Président du Conseil territorial. Le tableau des emplois de la Collectivité a donc été adopté le 20 juillet dernier afin de permettre sa mise en œuvre et pour veiller à l’organisation et à la gestion efficace des ressources humaines de la COM avec la création de deux délégations supplémentaires, « Sécurité et Tranquillité publiques » et « Appui stratégique et Support ».

Le nombre d’emplois, au 30 juin 2023, s’établit ainsi à 970 agents dont 248 agents non-titulaires soit 25% des effectifs : 121 emplois de catégorie A et A+ (12,5 % du total), 81 emplois de catégorie B (8,3% du total), 724 emplois de catégorie C (74,6% du total) et 40 emplois sans catégorie (assistantes familiales, 4,1% du total). Tous les emplois de la Collectivité sont ouverts sur le grade minimum et maximum de chaque cadre d’emplois et peuvent être pourvus par des personnels non titulaires. _Vx

