VIE LOCALE : Un petit air de vacances à l’aéroport de Grand-Case

La Team Déco de l’aéroport de Grand-Case a fait preuve de toute sa créativité en décorant l’accueil et les allées de l’aéroport, décorations réalisées à la main pour le grand plaisir des voyageurs, des accompagnants et du personnel.

En choisissant la thème « Summer 2023 », l’équipe de décoration de l’aéroport de Grand-Case offre une immersion totale dans un univers coloré et unique, plongeant les visiteurs dans le monde sous-marin en salle d’embarquement. Pieuvre, méduse, coraux, poissons, le voyage est immédiat, sans devoir prendre l’avion ni sortir le tuba et le masque de plongée. Plusieurs panneaux nominatifs font un clin d’œil aux plages les plus connues du territoire ou aux îles avoisinantes dans une superbe thématique couleur. L’accueil rafraîchissant dans la salle pour récupérer les bagages est particulièrement apprécié par les arrivants. Encore une belle idée de la part du gestionnaire de l’aéroport de Grand-Case, Edeis, d’avoir permis la création de cette équipe de décoration en 2021, et de laisser leur imagination s’approprier les lieux en cet été 2023. La démarche est toujours aussi originale et brillamment mise en place. Nombreux sont les voyageurs qui s’émerveillent devant ce travail minutieux d’artisanat. Avec 193.795 passagers comptabilisés en 2022 contre 120.819 en 2021, l’aéroport de Grand-Case ne manque pas d’attractivité. La Team Déco laisse voguer sa fibre artistique en fonction des aléas du calendrier et de ses idées pour égayer l’aéroport. L’édition déco « Summer 2023 » est à admirer jusqu’en septembre à l’aéroport de Grand-Case. _Vx

204 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter