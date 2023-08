Le Conseil Territorial adopte le budget supplémentaire 2023

Réunis le 20 juillet dernier, les élus du Conseil Territorial présidé par Louis Mussington ont entériné plusieurs décisions dont l’adoption du budget supplémentaire 2023.

Lors de son allocution d’ouverture au Conseil Territorial, le président de la Collectivité, Louis Mussington déclarait : « Le budget supplémentaire qu’il sera question de voter dans un instant, est un budget d’ajustement et de report chaque fois que cela s’est avéré nécessaire. Malgré toute notre bonne volonté, au moment du vote du budget primitif, il n’a pas possible de prévoir de manière définitive les dépenses et les recettes. Le budget supplémentaire que nous soumettrons à votre appréciation d’ici peu, nous permettra d’apporter des corrections à nos prévisions. L’année dernière, le vote de ce même budget supplémentaire nous avait permis d’ajuster le budget dont nous avions hérité afin de l’adapter à nos prétentions d’un plan de relance pour le territoire (…) qui soit efficient, rapide à mettre en place et surtout utile à toutes les Saint-Martinoises et à tous les Saint-Martinois. Il nous fallait au plus vite impulser une dynamique économique indispensable à la reprise de l’activité. » Le budget supplémentaire (BS) 2023 a donc pour objet de reprendre les résultats de l’exercice précédent et de proposer des ajustements sur le budget de la Collectivité en tenant compte des réalisations effectives et des avancées des opérations. Il ne peut être adopté par le Conseil Territorial qu’après le vote du compte administratif de 2022 dont il intègre les résultats. C’est désormais chose faite depuis le 20 juillet 2023 avec 16 votes pour, 4 contre et 2 abstentions. Le solde d’exécution de la section d’investissements reportés est de 29.447.971,12€ et le résultat de fonctionnement reporté est de 36.859.987,61€. Les autres mesures prises par le Conseil Territorial vont seront détaillées dans nos futures éditions. _Vx

