EMPLOI : La 2ème édition de la Semaine de l’Insertion par l’Activité Economique est lancée !

C’est dans les locaux de l’association Sandy Ground on the Move Insertion (SGOMI) présidée par Georges Richardson qu’a débuté hier matin la 2ème édition de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).

Après une première édition organisée l’année dernière sur deux jours à la CCISM, l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin, en partenariat avec la Collectivité, la CCISM, la DEETS et les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique) a souhaité étendre ce dispositif sur quatre jours avec un programme d’actions encore plus large. Rappelons que l’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.

A Saint-Martin, partenaires et entreprises se mobilisent tout au long de la semaine pour faire connaître ce dispositif soutenu par l’Etat qui offre de réelles opportunités aux personnes à la recherche d’un emploi de se réorienter ou se réinsérer dans le monde du travail.

L’occasion pour la directrice de l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin, Nathalie Rubini de remercier tous les partenaires et entreprises du territoire qui se sont mobilisés pour la réussite de cette 2ème édition de l’IAE. «Ces quatre jours d’actions sont destinés à promouvoir l’insertion par l’activité économique et de présenter l’offre de services des différentes structures », précise-t-elle avant de poursuivre « Nous avons souhaité (Pôle Emploi) cette année délocaliser cette semaine de l’IAE aux cœurs des quartiers prioritaires du territoire. L’objectif étant de faire connaître à l’ensemble de la population les différentes structures qui œuvrent au quotidien pour l’accompagnement des jeunes et des moins jeunes. Un grand merci à elles et aux partenaires de l’événement ». _AF

Le programme de la semaine :

Mardi 17 octobre, de 8h00 à 13h00 à l’ACED, Concordia : démarrage des ateliers (CV Express, démonstration techniques, stand A2i,…), déploiement de l’IDEAS BOX avec l’association COBRACED et intervention d’une conseillère en image

Mercredi 18 octobre, de 8h00 à 13h00, aux Compagnons Bâtisseurs à Quartier d’Orléans : animation d’ateliers avec les Compagnons Bâtisseurs, Sandy Ground on the move et CS Inser, projection de vidéos de présentation des actions et de témoignages, atelier bricolage en extérieur avec BRICOBUS, atelier de présentation de l’ACI Toiture, animation “Le protocole de sécurité sur le chantier” et coaching employabilité

Vendredi 20 octobre, de 9h00 à 13h00 à la CCISM : présentation de l’ensemble des structures, temps d’échange autour du témoignage de personnes ayant bénéficié de l’IAE, clôture de la Semaine

