CIRCULATION : Fermeture temporaire de la Rue de Spring ce mercredi 18 octobre 2023

À l’occasion du cross sportif organisé par le Collège Mont des Accords, la Collectivité de Saint-Martin a délivré un arrêté portant sur la fermeture temporaire de la Rue de Spring à Concordia le mercredi 18 octobre, de 6h à 13h.

Cette interdiction s’appliquera de l’intersection Rue de Spring/Rue de la Hollande jusqu’à l’intersection Rue Frédérick Arrondell/Rue de Spring. Outre ce communiqué, des panneaux d’information et de circulation seront posés en tous points utiles afin d’aviser les automobilistes et riverains sur les dispositions temporaires prises dans le cadre de manifestation sportive sur la voie publique. La Police Territoriale sera chargée de mettre en place une déviation de la circulation automobile dans les voies avoisinantes non concernées par la manifestation et de veiller à l’exécution de l’arrêté. En cas d’infraction et conformément aux dispositions du Code Pénal, les conducteurs de véhicules (tout type) seront poursuivis et taxés d’une amende. La circulation dans la Rue de Spring à Concordia reprendra son cours normal à 13h ce mercredi 18 octobre 2023. _Vx

