Emploi : Installation de la GPECT – des Ateliers pour construire le projet collectivement

La Collectivité de Saint-Martin poursuit les travaux d’installation de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT) sur le territoire de Saint-Martin. Après le diagnostic réalisé au premier semestre 2021 et présenté aux élus et socioprofessionnels le 14 juin dernier, des ateliers thématiques ont été organisés du 20 au 22 septembre dernier, afin d’entamer la construction conjointe du plan d’actions.

Désormais, les orientations stratégiques de la GPECT de Saint-Martin ont été identifiées et permettent d’aller plus loin dans la mise en œuvre de cet outil territorial qui offrira à terme aux habitants de Saint-Martin la possibilité de monter en compétences et d’accéder plus facilement à l’emploi sur leur territoire. L’objectif principal de ces 3 jours de travaux était donc de définir des actions concrètes et une méthodologie de travail pour réussir l’installation de la GPECT ; un travail réalisé en concertation avec les forces vives du territoire. Les organismes socio-économiques et plus largement les acteurs de l’économie locale étaient donc présents aux côtés des directeurs et des élus de la Collectivité.

Les ateliers participatifs étaient répartis en 4 thèmes distincts :

• Atelier 1 « Plus d’emplois à Saint-Martin et des emplois plus diversifiés »

• Atelier 2 « Un territoire agile et à l’écoute de la diversité des besoins de ses habitants et de ses entreprises »

• Atelier 3 « Un territoire apprenant tout au long de la vie »

• Atelier 4 « Un territoire qui développe ses atouts »

Un 5ème atelier a travaillé sur une méthodologie adaptée aux spécificités de Saint-Martin. La GPECT, mais aussi le développement du dispositif Cadres d’Avenir pour la montée en compétences des habitants du territoire, sont donc au cœur des priorités de la Collectivité, qui s’est engagée dès septembre 2020 à mener à bien cette politique publique aujourd’hui nécessaire et urgente pour créer des interconnexions, favoriser l’emploi et la formation permettre aux habitants d’accéder à des postes d’encadrement.

Dans la continuité de ces travaux collectifs, la Collectivité finalisera prochainement l’enquête actuellement en cours auprès des entreprises locales (70 entreprises ont déjà répondu au questionnaire). Une deuxième session d’ateliers est programmée du 18 au 20 octobre prochain, afin de finaliser le plan d’actions de la GPECT. Une fois entériné, ce plan sera présenté au public dans le courant du mois de novembre 2021. La dernière phase de la démarche consistera alors à déployer l’outil GPECT sur le territoire de Saint-Martin.