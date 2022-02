EEASM : Travaux de remplacement du réseau d’assainissement rue Yellow Tail à Sandy-Ground

Le réseau d’eaux usées situé rue Yellow Tail à Sandy-Ground connait des problèmes de déversement fréquents entraînant des nuisances auprès des usagers et des riverains. Le réseau et le poste de refoulement existant sont vétustes et génèrent des infiltrations d’eaux claires parasites lors des évènements pluvieux.

L’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) entreprend le renouvellement de ce réseau et des postes de refoulement afin d’apporter des solutions pérennes à la collecte des eaux usées sur le quartier de Sandy-Ground.

La première phase de travaux a débuté lundi 21 février, et se déroulera jusqu’à mi-mars. Durant cette période, une portion de la rue Yellow Tail sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place dans les rues adjacentes. L’EEASM remercie les riverains pour leur compréhension.

Une seconde phase de travaux interviendra durant l’été 2022. Cette opération de réhabilitation du réseau d’assainissement à Sandy- Ground est financée par l’Union européenne dans le cadre du FEDER.

