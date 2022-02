ELECTIONS TERRITORIALES : Jules Charville a présenté son programme

Après avoir officialisé sa candidature dans un restaurant à Sandy Ground le mois dernier, le leader de Hope Party a rassemblé ses sympathisants à la CCISM dimanche après-midi pour leur présenter son programme électoral. Plus d’une centaine a répondu à l’invitation. Jules Charville a présenté en alternant français et anglais, sa politique d’une manière générale puis a laissé certains de ses colistiers de Generation Hope aller dans le détail des projets dont le dénominateur commun est «la réussite de Saint-Martin en confiance».

Jeannette Boirard, Jérémy Huot, Samuel Gumbs, le docteur Mourtada, Aline Choisy, Carenne Hughes, Agnès Alexander, Roméo Piper, Angeline Laurence et Ketty Paines se sont succédés en binôme pour exposer comment Hope Party entend assurer «l’égalité des chances de réussite pour tous nos enfants», mettre en place «des projets et politiques publiques pour une population en bonne santé», «protéger et empouvoirer les plus vulnérables», «remettre le citoyen au cœur de la vie publique», construire «un Saint-Martin où il faut bon vivre», garantir «la réussite des hommes, des femmes et du territoire».

Jules Charville veut «tourner la page» du mandat du «président à sortir» et faire «entrer Saint-Martin dans l’ère de la maturité, de la réussite et surtout de la confiance ».

La prochaine étape maintenant pour Hope Party est le dépôt en préfecture de la liste Generation Hope. Jules Charville participera également le mercredi 2 mars à une réunion organisée par le Medef-Fipcom sur la présentation des mesures économiques de chacun des candidats aux élections territoriales.

