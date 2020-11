Des tas de morceaux d’enrobés continuent de s’accumuler à la Baie Orientale : la grogne monte chez les restaurateurs !

Une chose est sûre, la grogne monte chez les exploitants des Carbets à la Baie Orientale. Et pour cause ! Depuis plus d’une semaine, des montagnes de morceaux d’enrobés ont envahi les places de stationnement réservées à la clientèle. Bilan des courses, de nombreux clients ont préféré faire demi-tour dimanche, faute de places de parking !

Un ras-le-bol général ! Entre la crise sanitaire actuelle, la fermeture des frontières, le manque de touristes sur l’île, les exploitants des Carbets de la Baie Orientale se voient confronter à un nouveau problème de taille : comment accueillir les clients alors que des monticules de gravats s’entassent chaque jour devant leur établissement. « Dimanche dernier, j’ai perdu plus d’un quart de mon chiffre d’affaire », s’exclame un restaurateur avant de rajouter, le constat est le même pour tout le monde. Trop, c’est trop ! »

Aux dernières nouvelles, la Collectivité devrait entreprendre des travaux pour réaliser des parkings sur cette parcelle des Carbets de la Baie Orientale. Reste à savoir maintenant le début des opérations.

En attendant, les restaurateurs vont devoir prendre leur mal en patience, une fois de plus ! _AF