ÉDUCATION : Vers une antenne de l’Université Antilles-Guyane à Saint-Martin

Le jeudi 9 mars dernier, la Collectivité de Saint-Martin a reçu le président de l’Université des Antilles-Guyane (UAG), Michel Geoffroy, accompagné de la vice-présidente madame Cassin et de son assistante madame Armougon. Medhi Boucard, directeur de l’Éducation, et Jessie Thenard, chargée de mission Formation/Éducation au sein de la Collectivité, ont rencontré la délégation afin d’échanger sur les aspects techniques de l’installation d’une antenne saint-martinoise.

L’objectif de cette rencontre consistait à régler les aspects techniques liés à la création d’une antenne de l’UAG à Saint-Martin. La journée s’est divisée en plusieurs points : la visite de l’Université de Sint Maarten avec la délégation de l’UAG dans la perspective de mettre en place une collaboration entre les deux universités et de discuter des différentes modalités, la visite d’un terrain potentiel à Quartier d’Orléans pour l’implantation de la future antenne universitaire de Saint-Martin, et enfin, une réunion de travail avec la 3ème vice-présidente, Dominique Démocrite Louisy et le vice-rectorat représenté par Olivier Beaufour, sur les arbitrages. L’enjeu principal pour la Collectivité de Saint-Martin est d’augmenter l’offre de formation post-bac en vue de proposer aux jeunes saint-martinois la possibilité de poursuivre leur cursus universitaire sur leur territoire et d’endiguer les nombreux départs, parfois sans retour, vers d’autres destinations. L’UAG peut de son côté amorcer une ouverture à l’international et affirmer un ancrage caribéen au travers de ce projet. Afin que l’ouverture de cette antenne réponde aux besoins réels du territoire, la Collectivité de Saint-Martin a souhaité disposer d’une étude préalable visant à estimer lesdits besoins, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Cette étude aborde également les perspectives d’attractivité territoriale et les possibilités de coopération avec les pays voisins, dont notamment Sint Maarten et Anguilla. Elle répond aux deux questions soulevées à savoir « Comment faire de Saint-Martin une destination universitaire ? » et « Quelles possibilités de coopération, de partenariat avec les îles voisines ? ». Voici donc un dossier ambitieux qui suit son cours pour une ouverture à l’horizon 2024 selon les volontés du président de la Collectivité Louis Mussington et sa 3ème vice-présidente Dominique Démocrite Louisy. _Vx

