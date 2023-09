ÉDUCATION : 100 kilos de fourniture scolaire distribués à Quartier d’Orléans et Sandy Ground

Lydia Lawrence, fondatrice de l’association « Une Lumière pour les Îles » accompagnée de son mari Didier et de sa fille Estelle, s’est rendue dans quatre écoles des quartiers prioritaires de la ville afin de distribuer gratuitement une centaine de kilos de matériel scolaire aux enfants.

La chanteuse saint-martinoise issue de Quartier d’Orléans organise des collectes de fourniture scolaire en métropole pour les redistribuer sur le territoire chaque année, sans oublier la distribution de cadeaux de Noël pour les fêtes de fin d’année. L’attachement à ses racines et la générosité de Lydia Lawrence se sont encore manifestés ce lundi 11 septembre avec une quadruple distribution dans plusieurs établissements scolaires : les écoles Jean Anselme et Clair St Maximin à Quartier d’Orléans et les écoles Aline Hanson et Jérôme Beaupère à Sandy Ground. Par le biais de son association « Une Lumière pour les Îles » qui a fêté ses 5 ans d’existence, Lydia Lawrence entend apporter son soutien et de l’aide aux enfants dans leur parcours scolaire. Forte d’un partenariat avec Air Caraïbes qui couvre les frais de transport pour acheminer les dons, l’enfant du pays parvient à mettre des étoiles dans les yeux de la jeunesse saint-martinoise en leur offrant ce matériel précieux qui permet l’apprentissage et l’expression de la créativité. Particulièrement émue, Lydia Lawrence a tenu à rendre hommage à Frédérick Peuron, directeur de l’école Eliane Clarke décédé dans un accident cet été : « cette année est particulière parce que nous avons perdu Frédérick avec qui j’avais une complicité et une belle collaboration, c’était quelqu’un de généreux qui va me manquer énormément. Il restera à tout jamais dans mon cœur ». Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, a rejoint l’équipe associative pour saluer le travail et l’engagement de Lydia Lawrence : « Je tenais à être présente car il est normal de mettre en valeur les gens qui se donnent pour les enfants. Je remercie, au nom de la Collectivité, Lydia et son association, ces enfants s’en rappelleront. Il est important d’apporter plus de visibilité à ce type d’action et aux gens qui donnent bénévolement de leur temps pour les autres ». La direction de l’école Jean Anselme a tenu à remettre à Lydia Lawrence un trophée en verre en guise de remerciement pour ses dons, particulièrement touchée par cette attention. Les enfants, heureux, ont profité de rafraichissements et de gâteaux offerts généreusement par le supermarché Suki de Quartier d’Orléans. Lydia Lawrence espère pouvoir fournir toutes les écoles du territoire l’année prochaine. _Vx

53 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter