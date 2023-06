SINT MAARTEN : La population invitée à célébrer le 160ème anniversaire de l’ Emancipation Day

Comme chaque année, la population de Sint Maarten célèbre l’Emancipation Day le 1er juillet, date de l’abolition de l’esclavage dans les colonies du royaume des Pays-Bas, en 1863, quinze ans après la France.

L’Emancipation Day a été le premier jour férié instauré par le Parlement de Sint Maarten depuis qu’il est devenu un pays du Royaume des Pays-Bas. La Journée de l’émancipation est également l’occasion de rendre hommage aux combattants de la liberté qui ont lutté pour leurs droits humains à être un peuple libre tout au long de la période d’esclavage, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif.

Les Saint-Martinois de l’époque, forts et résistants, étaient conscients que les anciens esclaves du nord de l’île étaient libres depuis 1848 et nombre d’entre eux ont fui les conditions déplorables dans lesquelles ils avaient été contraints de vivre. Ces actions menées par les esclaves en quête de liberté ont abouti à la proclamation de l’abolition de l’esclavage en 1863. La liberté pour les ancêtres asservis était inévitable. Il existe de nombreux témoignages de rébellion et de résistance au système esclavagiste oppressif, tels que la course pour la liberté Diamond 26 et les expressions de la danse et du chant Ponum.

La journée commémorative débutera à Philipsburg par un service religieux œcuménique à 5h30 à l’église anglicane de Backstreet, suivi d’une « marche de la liberté » jusqu’à la promenade (parc des sports) pour la manifestation culturelle « Born Free ». _AF

