Distribution de livres à l’Amuseum Naturalis

Ce samedi 1er octobre, l’Amuseum Naturalis ouvrait ses portes pour une distribution gratuite de la nouvelle œuvre publiée par l’association Les Fruits de Mer, « Le mystère des sargasses ». Le public en a aussi profité pour visiter le musée qui fait la part belle à la faune et à la flore saint-martinoises.

Petits et grands se sont succédés dans la matinée de samedi dernier pour acquérir un exemplaire du livre « Le mystère des sargasses – Comment une algue a changé Saint-Martin » écrit par Mark Yokoyama, qui signe également les photographies qui illustrent l’ouvrage, et édité par Jenn Yerkes avec le soutien financier de l’Office français de la biodiversité (OFB). Les enfants dont les crayons de couleur étaient impatients sont également repartis avec le dernier livre de coloriage mis à disposition par les Fruits de Mer. L’impatience était de mise, la séance de distribution de l’ouvrage « Insectes Autour de Moi : Livre de coloriage et journal de la nature sur les insectes de Saint-Martin » était prévue le weekend du passage de la tempête Fiona et a donc dû être annulée pour des raisons de sécurité. Mais c’était bel et bien les sargasses qui étaient au centre de l’attention ce samedi au musée gratuit de la nature et du patrimoine de Saint-Martin. Les curieux ont ainsi pu échanger avec Mark Yokoyama, auteur du livre, sur cette algue particulière qui n’a pas que mauvaise réputation. Pour l’occasion, de nouveaux panneaux d’information ont été installés dans la cour extérieure du musée, où l’histoire et les origines de la sargasse y sont contées. C’est pertinent, éducatif, avec un vocabulaire simple et fluide. L’œuvre écrite est dans cette même lignée, toute en poésie. Extrait : « La sargasse est beaucoup de choses. C’est une algue. C’est un abri pour un monde flottant de créatures marines. Sur la plage, elle abrite un autre groupe d’animaux. Lorsqu’elle se trouve au mauvais endroit, elle déferle telle une marée perturbante et destructrice et tue sur son passage, dans la mer comme sur terre. La sargasse pourrait être un bienfait. C’est de l’énergie solaire, poussée jusqu’à nous par les vents et les marées. Nous cherchons de quelles façons la récolter et l’utiliser. Elle peut avoir une sorte de beauté. Les bancs flottent sur la mer comme des îles perdues. Elle repeint la plage en doré, orange, et rouge, ces couleurs se mélangeant les unes aux autres. Elle inspire les poètes et les artistes. » Des exemplaires du livre « Le mystère des sargasses » seront bientôt distribués dans les écoles de Saint-Martin pour que les enseignants et les élèves en apprennent davantage sur cette algue mystérieuse. L’ouvrage est disponible en français et en anglais, téléchargeable sur le site de l’association des Fruits de Mer. D’ici la fin de l’année 2022, trois nouveaux livres seront édités par l’association qui vise à promouvoir et célébrer la connaissance de la faune et la flore, l’écologie et l’héritage naturel par des publications pour tout public, localement et internationalement. Bravo. _Vx

Infos : http://www.lesfruitsdemer.com/resources/books/

info@lesfruitsdemer.com

241 vues totales, 241 vues aujourd'hui