Dimanche, c’était au tour des papas d’êtres fêtés !

Dimanche dernier, à l’occasion de la Fête des Pères, l’association culturelle et carnavalesque « Kiskeya » a souhaité mettre à l’honneur tous les papas !

« Il était normal de consacrer cette journée si spéciale afin d’aller à leur rencontre pour leur offrir un package cadeau, ainsi que des bons de réduction des partenaires Villa Royale, 123 Soleil et Ria », souligne Martine Beldor, avant de rajouter « Des petits mots de félicitations inspirants et encourageants y ont même été glissés afin de leur dire à quel point ils comptent et qu’ils méritent d’être célébrés » !