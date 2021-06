Service National Universel : 15 jeunes saint-martinois partis en séjour de cohésion au CREPS Antilles-Guyane

Ce dimanche 20 juin, le Préfet, Serge Gouteyron s’est rendu à l’aéroport de l’Espérance à Grand-Case pour féliciter 15 jeunes saint-martinois qui ont fait le choix de participer au séjour de cohésion qui se déroulera du 21 juin au 2 juillet 2021 au CREPS Antilles-Guyane situé aux Abymes en Guadeloupe, dans le cadre du Service National Universel (SNU).

En présence du Secrétaire général de la Préfecture, Mikaël Doré, du vice-recteur Michel Sanz, chef du service de l’Education nationale des Iles du Nord, du Directeur des services du Cabinet, Julien Marie et du représentant de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport , Marc Fabre, le Préfet a prononcé un discours mettant à l’honneur le volontariat et le courage de ces jeunes âgés entre 15 et 17 ans, ainsi que les valeurs citoyennes qu’ils portent par cet engagement au sein du SNU. Une fierté pour les parents également présents mais aussi pour ces jeunes saint-martinois qui représenteront leur territoire durant cette belle aventure, suivie entre autres, d’une mission à la Gendarmerie de la Savane.

Le Service National Universel donne, par ce séjour de cohésion, une opportunité de découvrir un nouveau territoire ainsi que la vie collective, pour créer de nouveaux liens et développer la culture de l’engagement, afin d’affirmer sa place en société.

Félicitations à tous et bon séjour !