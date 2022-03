ART LOCAL : Exposition des illustrations « The St. Martiner »

Saint-Martin se raconte aussi en dessins et c’est Raymond Bowen qui réalise cette série d’œuvres toutes en couleurs qui sont exposées au restaurant Ô 7 sur la Marina Royale à Marigot.

L’inspiration d’un artiste n’a aucune limite, c’est coincé dans sa voiture à l’arrêt à cause d’un troupeau de chèvres en plein milieu de la route que l’artiste anglais Robert Bowen a eu cette merveilleuse idée de reproduire en dessin le vision de son quotidien de nouvel arrivant sur l’île. Installé depuis 2015 à Saint Martin, l’artiste ne cesse de s’amuser de certaines situations qui semblent habituelles aux natifs ou aux habitants de longue date, ou encore d’expressions typiques d’ici qui ne surprennent plus ni les uns ni les autres. Le troupeau d’animaux traversant la route en est un parfait exemple mais ça n’en reste pas moins extraordinaire pour cet artiste qui, depuis 2016, compile des illustrations humoristiques et colorées représentant ses expériences uniques ou ses nombreux questionnements concernant des termes locaux donnés à certaines choses : le chien cocotier pour n’en citer qu’un. La raquette anti-moustiques et la piscine partagée avec les iguanes restent deux thématiques chères au dessinateur. En s’interrogeant de la sorte avec son œil d’artiste anglais, Raymond Bowen dessine sa propre théorie et cela donne des résultats aussi drôles que graphiquement jolis. Cette collection de dessins, baptisée « The St. Martiner », a été imprimée sous forme d’affiches au format A3 qui sont à présent exposées au grand public sur les murs du restaurant Ô 7. La proposition artistique de Raymond Bowen n’est pas uniquement originale, à travers ces anecdotes humoristiques et visuelles directement inspirées de son propre vécu, « The St. Martiner » promeut une expérience de vie singulière à Saint Martin. Si seulement neuf affiches sont exposées au restaurant Ô 7, d’autres œuvres sont disponibles chez Voila Sxm au 101 boulevard de Grand Case à Grand Case et chez MerSea – Family store au 8 rue Kennedy à Marigot. _Vx

