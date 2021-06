Vie locale : Près de 1500 personnes ont déjà participé aux nombreuses activités proposées par l’Association Cobraced !

Cela fait près de deux ans maintenant que l’association Cobraced déploie sur Saint-Martin des Ideas Box, ces médiathèques en kit conçues par Bibliothèques Sans Frontières et le designer Philip Starck. Les Ideas Box accueillent des activités éducatives et ludiques, des ateliers numériques et créatifs et proposent une sélection de livres et de ressources numériques multilingues.

Des ateliers de lecture animés à l’EPHAD Bethany Home aux BDs numériques pendant les vacances d’été, en passant par de l’initiation au Français au Manteau de Saint-Martin ou encore aux ateliers musicaux dans leurs murs, Cobraced a proposé des activités à près de 1500 visiteurs de Quartier d’Orléans, Sandy-Ground, Grand-Case, Colombiers, Concordia, Marigot, etc.

A l’occasion du déploiement qui a lieu tous les samedis matins (hors aléas météo et Covid-19) sur le Front de Mer de 10h à 12h, l’association Bibliothèques Sans Frontières, à l’origine de ce dispositif, a officiellement transféré la propriété du matériel Ideas Box à l’association Cobraced, en présence de représentants de la Préfecture, de la Fondation de France, de la Présidente de Cobraced, de la coordinatrice des programmes de Bibliothèques Sans Frontières à Saint-Martin et du public présent.

A cette occasion, l’association Cobraced souhaite remercier Bibliothèques Sans Frontières pour le soutien apporté tout au long du projet et la donation de ce formidable dispositif qui est un atout certain pour le tissu associatif du territoire et tous les bénéficiaires.

La collaboration ne s’arrête pas là, puisque Bibliothèques Sans Frontières continuera d’assister Cobraced jusqu’en octobre sur le territoire, puis à distance depuis la Métropole. Pour la pérennisation du projet l’association Cobraced est soutenue par la Collectivité de Saint-Martin, la Préfecture et le FDVA.