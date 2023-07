DIGITALISATION : Des écrans tactiles interactifs TBI pour les Centres de Formation des Apprentis de Saint-Martin

Dans l’optique du lancement de la stratégie de digitalisation et d’hybridation, la COM, en tant que chef de file de la formation professionnelle du fait de ses compétences régionales de droit commun, se doit d’accompagner le virage numérique, tout en prenant en compte des questions indispensables liées à la pédagogie, au rythme d’apprentissage et à l’interactivité ; et ce, non seulement pour les apprenants, les formateurs mais de manière générale pour le secteur tout entier.

La Collectivité de Saint Martin s’appuie, en l’occurrence :

• Sur le PUIC (Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences, 2019-2023) et France Compétence pour traduire et mettre en œuvre la volonté du gouvernement d’amplifier l’effort de formation vers les plus éloignés de l’emploi, tout en inventant de nouvelles façons de (se) former via plusieurs leviers d’actions pour :

• Soutenir les projets innovants de digitalisation et de modernisation de la formation émanant d’acteurs de terrain ou de filières économiques.

• Mettre à disposition des organismes de formation et Centres de Formation des Apprentis (CFA : au nombre de Sept (7) à Saint-Martin) des modules digitaux et immersifs de mise en situation et d’entrainement aux gestes professionnels via une plateforme digitale (logique de « communs numériques »).

• Développer l’activité de formation dans les tiers lieux pour permettre aux stagiaires et aux apprenants d’accéder en proximité à des ressources et des équipements pédagogiques mutualisés, et aux organismes de formation et aux CFA de tester de nouvelles méthodes et ressources pédagogiques.

• Soutenir la professionnalisation et l’accompagnement des organismes de formation, assurer la veille et développer la R&D, favoriser le partage des pratiques et mettre en visibilité les innovations.

• Mettre en œuvre les dispositions de la loi « Travail » du 8 août 2016, autorisant l’usage de la Formation ouverte et à distance (FOAD) dans l’apprentissage.

Le conseil exécutif réuni le13 juillet dernier a autorisé l’acquisition d’écrans tactiles interactif TBI à destination des Centres de Formation des Apprentis du Territoire ; et ce, dans l’optique du lancement de la stratégie de digitalisation et d’hybridation dont le cout de cette première phase s’élève à 25 000 €.

