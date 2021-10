EDUCATION : Nouvelle baisse des effectifs dans les écoles publiques  à Saint-Martin

Pour la dixième année consécutive, le nombre d’élèves fréquentant les établissements publics de la partie française est en baisse. Cette année, ce sont 156 élèves en moins accueillis. Au total, ils sont 7 038 à avoir rejoint les bancs des écoles sans compter les 75 étudiants en BTS.

Cette année la baisse des effectifs concerne davantage les collèges et lycées avec 126 élèves en moins, les écoles primaires ont perdu, elles, 32 élèves. L’an passé, celles-ci avaient enregistré 136 inscriptions en moins et les collèges et lycées 95 en plus par rapport à la rentrée de 2019.

Les effectifs sont quasiment similaires dans le premier degré (49,6 % des effectifs) et le second degré (49,4%) avec respectivement 3 562 et 3 477 élèves. Le niveau maternelle compte 9 enfants en moins (soit 1 240 enfants), le niveau élémentaire 23 élèves en moins (soit 2 321), les collèges 51 en moins et les effectifs du lycée sont similaires à l’année dernière.

Cette tendance à la baisse observée depuis 2012 s’est accentuée après le passage d’Irma. A la rentrée 2017, le nombre d’enfants accueillis avait chuté puis avait augmenté en 2018 mais demeurait à un niveau largement inférieur à celui de 2016 ; en deux ans les effectifs avaient diminué de 15,4 % (moins 1 342 élèves) passant pour la première sous la barre des 8 000 élèves. Si cette tendance se poursuit l’année prochaine, les effectifs devraient passer sous la barre des 7 000 élèves. (soualigapost.com)