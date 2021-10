Lycée : Calendrier des épreuves  du bac et des inscriptions sur Parcoursup

Le ministère de l’Education Nationale vient de publier le calendrier des grandes échéances de l’année pour les épreuves du baccalauréat 2022 et la procédure de préinscription dans l’enseignement supérieur Parcoursup.

Le calendrier de l’année de terminale 2021-2022 prend en compte les aménagements du baccalauréat décidés cet été à l’issue d’échanges avec la communauté éducative afin d’apporter davantage de lisibilité, de simplicité et de robustesse au nouveau baccalauréat.

Pour le baccalauréat général et technologique

– Les épreuves portant sur les deux enseignements de spécialité suivis en classe de terminale auront lieu du 14 mars au 16 mars 2022 ;

– L’épreuve de philosophie se tiendra le 15 juin 2022 et les élèves passeront le Grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet 2022.

Pour le baccalauréat professionnel

– Les épreuves écrites et pratiques sur support informatique se dérouleront entre le 23 mai et le 3 juin 2022 ;

– Les épreuves écrites d’enseignements généraux se tiendront entre le 14 et 24 juin 2022 ;

– Les épreuves professionnelles font l’objet d’un calendrier spécifique et variable selon la spécialité visée.

La procédure Parcoursup 2022

Elle se déroulera en trois étapes.

– Avant la fin de l’année civile 2021, aura lieu la phase d’information et de découverte des formations. Les élèves seront accompagnés de manière personnalisée par les professeurs principaux, les professeurs référents et le psychologue de l’éducation nationale, dans le cadre de l’horaire dédié à l’orientation, pour élaborer progressivement leur projet d’orientation et, le cas échéant, leur projet de poursuite d’études. Le site d’information Parcoursup comportant l’offre de formation 2022 sera accessible le 21 décembre 2021.

– À partir du 20 janvier 2022, commenceront les phases d’inscription des candidats sur la plateforme, de formulation des voeux (date limite : 29 mars 2022), puis de confirmation des voeux (date limite : 7 avril 2022)

– Entre le 2 juin 2022 et le 15 juillet 2022, se déroulera la phase principale d’admission, au cours de laquelle les lycéens reçoivent les réponses des formations et font leurs choix. La phase complémentaire qui s’ouvrira à compter du 23 juin 2022 sera close au 16 septembre 2022.