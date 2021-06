Politique : Démission de Steven Patrick de son poste de 4ème vice-président de la COM

Il y a quelques jours, Steven Patrick reçoit une demande d’ajouter une délibération liée à l’urbanisme à l’ordre du jour de la séance prévue le lendemain. Il en parle avec son équipe au sein de la délégation Cadre de vie qu’il anime, et refuse que la délibération soit examinée en raison du manque du temps pour la préparer.

En séance, la délibération est tout de même examinée pour être votée ; l’argument avancé pour le justifier est le caractère urgent de la décision à prendre (des permis de construire doivent être impérativement accordés). Le ton monte. Le directeur général adjoint (DGA) de la délégation Cadre de vie insiste pour que le conseil exécutif se positionne sur cette délibération, Steven Patrick est contre. Finalement, Daniel Gibbs donne raison au DGA ; une décision qui provoque la colère de Steven Patrick qui se sent «humilié». Il trouve cela «inacceptable». «Le président ne peut pas lâcher un élu d’une team pour soutenir un fonctionnaire qui est payé pour faire son travail», estime Steven Patrick qui quitte le conseil exécutif.

Dans un communiqué de presse envoyé jeudi, Daniel Gibbs annonce avoir enlevé la délégation à son vice-président car ce dernier a cassé la serrure d’une porte à la cité administrative. Interrogé à deux reprises lors d’une conférence de presse vendredi matin, Steven Patrick n’a ni confirmé, ni infirmé les faits. Il précise n’avoir «attaqué personne physiquement».

La réaction du président de la COM a poussé Steven Patrick à donner sa démission du poste de vice-président vendredi matin. Il considère que sans délégation, il ne peut rien en tant que vice-président.

Il souhaite toutefois «aller jusqu’au bout de son mandat et veut conserver son mandat de conseiller territorial et de membre du conseil exécutif ». Il a aussi confié qu’il ne sera pas sur la Team Gibbs 2022, ni sur une autre liste pour la contrer. Il ne veut pas non plus conduire de liste. (Soualigapost.com)