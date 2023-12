DÉPLACEMENT : Angèle Dormoy présente à l’Assemblée Générale de CMA France

Après avoir rencontré respectivement le ministre délégué charge des Outre-mer, Philippe Vigier et le président du Bureau Central de Tarification (BCT), la présidente de la CCISM, Angèle Dormoy a assisté à l’assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) qui s’est tenue à Paris.

La présidente de la CCISM a participé la semaine dernière à l’Assemblée Générale de CMA France (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) et de la COIREMA (Conférence interrégionale des Métiers et de l’Artisanat d’Outre-mer), lors desquelles ont été évoquées les assises de l’apprentissage et les défis budgétaires auxquels font face les chambres des métiers.

La diminution des ressources publiques et l’augmentation des charges de fonctionnement représentent une situation préoccupante, étant donné que les actifs du secteur jouent un rôle essentiel dans la filière artisanale et de l’apprentissage. La Présidente a rassuré l’inquiétude de ses pairs quant à l’évolution des financements des Chambres Consulaires qui évoluent vers un financement conditionné, rappelant que le modèle de la CCISM repose déjà sur cette mutualisation permanente d’un cadre unique pour diverses activités. « À travers chaque rencontre et chaque déplacement, nous tissons les liens d’une vision partagée pour l’épanouissement de notre territoire. Ce déplacement en Métropole souligne l’importance d’une collaboration étroite avec nos partenaires institutionnels. Nous déployons notre réseau au national, une démarche stratégique visant à optimiser le développement local et à renforcer la voix de Saint-Martin dans les instances nationales », souligne Angèle Dormoy, présidente de la CCISM. _AF

