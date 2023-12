Construction : Visite du chantier du Collège 900

Ce jeudi 21 décembre, le préfet Vincent Berton conviait la presse pour une seconde visite de chantier du Collège numérique 900 de la Savane.

Une réunion d’information sur l’avancement des travaux s’est d’abord tenue en présence du préfet Vincent Berton, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, Christian Climent-Pons, directeur de projet auprès du recteur de l’académie de la Guadeloupe et chargé du suivi de la reconstruction du système éducatif de Saint-Martin, Émilie Nahon, directrice de projet de l’aménagement durable et résilient, Olivier Paccou, chef de projet – GTM Antilles et les représentants du cabinet d’architectes IDP Antilles. Pour rappel, la pose de la première pierre du collège 900 a eu lieu le 17 avril dernier. Avec un budget total de 34M€ dont 18 sont financés par l’État, le futur établissement scolaire va accueillir 900 élèves de la 6ème à la 3ème et sera doté de 7 bâtiments bioclimatiques de 5400m2 dont les toits seront recouverts de 800m2 de panneaux photovoltaïques, 31 salles de classe, d’une salle multimédia munie d’équipements numériques, des locaux de vie scolaire, d’un réfectoire avec une cuisine centrale, un centre de documentation et d’information (CDI), un gymnase, des locaux administratifs, 4 logements de fonction, un abri cyclonique de 600 places en sous-sol et un parking sécurisé pour les véhicules de secours. Les travaux du bâtiment A évoluent selon le calendrier, avec un effectif d’une cinquantaine de personnes sur le chantier. En partenariat avec Fore IDN, huit jeunes en insertion font partie de l’équipe pour pallier au manque de main d’œuvre mais surtout pour les former vers un avenir pérenne et un emploi qualifié. Si 3 jeunes ont abandonné depuis le début des travaux, les huit restants sont en contrat d’alternance de 14 mois, répartis sur plusieurs sites. 100.000 heures de travail ont été effectuées pour le gros œuvre avec 9000m3 de béton. Sur la maîtrise foncière relative à l’aménagement du collège 900, les services de la préfecture déclarent que les propriétaires sont vendeurs et que les dossiers sont en passe d’être bouclés. Située près de la route nationale, la zone inondable a été relevée d’un mètre, le surcoût a pu être pris en charge grâce au fonds Barnier prévu pour la prévention des risques naturels majeurs. Fort d’une mise à niveau bio-environnementale, le collège 900 sera autonome en électricité et en recyclage des eaux pluviales. La visite du chantier a permis de visualiser l’avancement des travaux du gros œuvre à même le sol, et du haut de la grue de 15m, avec une vue imprenable sur le quartier de la Savane et alentours. La réception du nouveau collège 900 est prévue pour septembre 2025 avec un délai de réserve concernant les finitions pour la rentrée des élèves à janvier 2026. _Vx

