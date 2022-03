Echecs (Championnat de Saint-Martin) 34 joueurs présents à l’hôtel « La Samanna » : record de participation battu !

Le jeu d’Echecs a le vent en poupe à Saint-Martin. Ils sont venus de tous les quartiers de l’île dernièrement afin de disputer le championnat de Saint-Martin à l’hôtel La Samanna.

La victoire de Yashwant VASWANI était attendue, mais il a surtout ajouté la manière avec 7 gains en autant de parties. En revanche, les places d’honneur ont été très disputées. Pour preuve, il y a cinq joueurs à 5 points, trois à 4,5 points et huit à 4 points. Il a donc fallu 2 méthodes de calcul pour les départager. C’est Dinesh BORA, nouveau venu dans le circuit, qui a su le mieux tirer son épingle du jeu en prenant la 2ème place au détriment d’Eric DIDIER qui l’avait pourtant battu. Mais Eric a concédé 2 parties nulles à Miguel Destin (5ème) et Jules Richinsin (7ème).

Chez les jeunes aussi, le championnat était très disputé, les trois premiers ayant 3 points. Ils sont tous membres du Kaas Chess Club. Le vainqueur est Yuri Hassel, qui a bâti son succès en battant deux adultes, devant Marianelly Zorilla qui avait gagné le tournoi du Mandarin.

Chaque joueur est reparti avec une rose offerte par Au Temps des Fleurs et un lot offert par Dauphin Telecom, Amber Hair Salon, Beach Party, Crossfit, Equivalenza, Ergos, Homsaga, Kaloa, King Jouets, la Boutique du Tabac, Mc Donald’s, La Ferme, O’Plongeoir, le Rainbow, Sérigraphix, SO Bénédicte, Super U et Timeless Spirits.

Pour jouer ou sponsoriser les Echecs : 06 90 55 12 14.

Le classement :

1er) VASWANI Yashwant (Prix Dauphin Telecom) 7

2ème) BORA Dinesh (Prix Max Mara) 5,27

3ème) DIDIER Eric (Prix La Maison) 5,27

4ème) PICARLE Jeremie (Prix Sxm Copieur) 5,27

5ème) DESTIN Miguel (Mont Vernon) 5,22

6ème) DJIAN Pascal (Cupecoy) 5,22

7ème) RICHINSIN Jules (Quartier d’Orléans) 4,53

8ème) BOUABDELLI Amin (Concordia) 4,52

9ème) JERMIN Kevin (Marigot) 4,51

10ème) KOSIAH Sekou (Hollande) 4,30

