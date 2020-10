Communiqué : La CCISM salue la décision de la Préfecture de Saint-Martin de ne pas appliquer les mesures de confinement sur le territoire

Saint-Martin dévastée par Irma, Saint-Martin meurtrie lors des errements du PPRN, mais Saint- Martin résiliente et unie pour faire face à la crise sanitaire qui par cette seconde vague souhaite nous envoyer vers le fonds.

Le discours du Président de la République est clair, nous nous devons de mesurer l’ampleur et la gravité de la situation mais également de prendre de toute urgence toutes les dispositions nécessaires à la lutte active contre cette pandémie qui nous occis.

Si en effet l’amplitude de la dissémination est le motif essentiel des mesures annoncées, force est de constater qu’à ce jour, 3 personnes sont hospitalisées, et que 68 autres sont porteuses du virus à cette date. Forts de notre rôle de porte-voix, nous continuons à relayer les messages de bonnes pratiques et de respect des gestes et mesures barrières entraînant de facto cette stabilisation dans la progression virale.

Notre île, notre population, notre économie ont déjà durement souffert, lourd est le tribut mais nous ne saurions en aucun cas nous permettre d’assumer une triple insularité !

Au titre de l’annonce de notre Président de la possible modulation des mesures dans les Départements et territoires d’Outre-mer, nous sommes satisfaits d’entendre et de voir que notre résilience, notre capacité démontrée de mobiliser notre territoire pour lutter efficacement contre cette pandémie ont été pris en compte.

Vue la stagnation des cas, l’approche de la saison touristique et l’économie mono dépendante de notre territoire, vecteur de 80% de notre PIB, nous relayons par la présente un engagement fort et responsable se traduisant par le maintien voire le renforcement de l’ensemble des dispositions prises en terme de partenariat avec les associations de socio professionnels, d’actions terrain de vulgarisation de l’information, de communication par tous moyens au sujet des mesures de distanciation et de respect des gestes barrières.

Nos entreprises sont prêtes et ont déjà démontré leur volontarisme ces derniers mois.

Permettez-nous simplement de le réitérer.

Notre résilience n’est pas un vain mot. Subir un autre confinement, est synonyme d’arrêt de mort et achèvement de notre économie, et nous en sommes conscients

Nous vous remercions au nom de toutes les entreprises du territoire et à l’examen des statistiques des semaines écoulées, les chiffres sont têtus mais prouvent cette capacité de régulation et de discipline.

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) est depuis le début de l’épidémie engagée par le truchement de tous ses élus et ses salariés, dans une lutte proactive.

Nous sommes prêts pour ce nouveau défi, et nous vous proposons de nous asseoir (en respect des distanciations sociales ou par tous moyens de communication à distance) pour établir les termes d’un avenir serein et résilient dans notre Frenchy & Friendly Island.