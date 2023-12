ASSOCIATION : Distribution gratuite d’un nouveau livre d’activités samedi matin

Ce samedi 23 décembre, l’association Les Fruits de Mer vous invite au lancement du premier «Incredibilia ! Livre d’Activités», un nouveau livre d’anecdotes ludiques et d’activités sur la nature locale.

L’évènement se tiendra demain de 9h à midi à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans. Il comprendra une décoration de cookies et une station d’activités d’art. Enfants et adultes apprécieront de personnaliser des décorations en bois aux formes de la faune de Saint-Martin.

Des exemplaires gratuits du nouveau Incredibilia ! Livre d’Activités et de l’original Incredibilia ! seront distribués, pour la plus grande joie des visiteurs. Le nouveau Incredibilia ! Livre d’Activités est en français et en anglais, avec 80 pages d’histoires étonnantes sur la nature de Saint-Martin, des labyrinthes, des jeux de mots, des coloriages, et des activités d’écriture créative. L’association a créé le nouveau livre en réponse aux demandes des éducateurs de Saint-Martin d’élargir l’original Incredibilia ! en un livre de coloriage et d’activités. « Sur cette île, nous sommes entourés par la nature », a déclaré l’auteure Jenn Yerkes. « Et il y a des choses vraiment géniales à découvrir, comme pourquoi une chenille mangerait du poison. Et quel oiseau a un peigne intégré dans sa patte ! » Ces incroyables histoires vraies sur la nature sont une source d’inspiration parfaite pour les activités du livre, ajoute-t-elle. À l’approche de fêter Noël aux Antilles, ce nouvel ouvrage est idéal pour s’imprégner du patrimoine naturel et culturel de Saint-Martin. Outre la distribution gratuite de ce samedi matin dans une ambiance toujours conviviale et chaleureuse, des exemplaires imprimés d’Incredibilia ! Livre d’Activités seront aussi distribués aux écoles locales dans le cadre du programme de distribution de livres 2023 de l’association Les Fruits de Mer. Incredibilia! Livre d’Activités a été réalisé avec le soutien de la Vie Associative, la Collectivité de Saint-Martin et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Rendez-vous demain dès 9h à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans. _Vx

