ASSOCIATION : Seconde session réussie pour le chantier solidaire des Compagnons Bâtisseurs 

Débuté en avril dernier, le chantier solidaire destiné à la réalisation d’un parcours de sécurité routière pour l’association des Centres Français de Quartier, représentée par Monsieur Lainé, a bien avancé.

Créé à Quartier d’Orléans sur l’ancien terrain de basket-ball qui est situé au sein des résidences salines et palmeraies de la Sensamar, le chantier est conduit par les Compagnons Bâtisseurs dans le cadre du projet « Les Colles de La Route » pour sensibiliser à la sécurité routière les enfants entre 3 et 16 ans qu’ils soient scolarisés ou non, mais aussi aux adultes et particulièrement à ceux qui apprennent le français comme langue étrangère. Une première phase de travaux avait été organisée en avril 2022, la création du chantier fut réalisée directement sur la dalle en béton.

Grâce aux efforts des animateurs, des membres de l’association et d’une dizaine de bénévoles, l’ancien terrain de basket s’est alors transformé en piste cyclable routière. Si le gros du travail a été effectué lors de ces deux journées solidaires, le chantier nécessitait une autre intervention. Vu l’ampleur des travaux à mettre en œuvre pour finaliser celui-ci, l’association des Compagnons Bâtisseurs s’est mobilisée pour deux autres journées les 10 et 11 août passés. Pour cette seconde session, les Compagnons Bâtisseurs se réjouissent de l’avancement des travaux et surtout de l’engouement de la population. C’est à nouveau une dizaine de bénévoles qui se sont greffés au projet dont les représentants de l’association ACS Zepin, des habitants de Quartier d’Orléans et bien évidemment, l’équipe des Compagnons Bâtisseurs. Malgré les fortes chaleurs, toutes les personnes présentes se sont impliquées minutieusement dans la création du chantier solidaire, dans un état d’esprit de partage et une bonne humeur communicative.

Chaque initiative impulsée par les Compagnons Bâtisseurs s’inscrit dans une démarche pédagogique où partage des compétences et solidarité prédominent. Au terme de ces deux journées de travaux, le chantier solidaire de sensibilisation à la sécurité routière à Quartier d’Orléans est presque terminé. Quelques finitions telles que les passages pour piétons à peaufiner sont encore à prévoir et l’association des Compagnons Bâtisseurs compte bien les effectuer rapidement pour inaugurer officiellement ce chantier solidaire qui participe à redynamiser Quartier d’Orléans tout en permettant à la population de se retrouver autour d’un espace dédié à la jeunesse. _Vx

Infos : 06 90 18 91 31

26 vues totales, 26 vues aujourd'hui