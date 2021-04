DANSE : L’école Temps Danses vous emmène à Paris le temps d’un spectacle

Le temps de deux représentations, ce samedi 17 avril à 19h30 et ce dimanche 18 avril à 18h, les élèves du niveau avancé de l’école Temps Danses fouleront la scène du Théâtre La Chapelle sur la place du village d’Orient Bay pour présenter leur spectacle intitulé « Sous le ciel de Paris ».

Les petits rats de l’opéra saint-martinois danseront sur une chorégraphie signée Maryline Jouvenet et Eolia Ada qui assureront également la direction du spectacle. La troupe de danseuses sera accompagnée par le chant de Laurence Blanc. Le spectacle en lui-même sera quant à lui présenté par Maëllys Bazillais. Cette proposition artistique originale promet d’être riche en émotions. C’est tout en poésie et avec Paris en toile de fond que le public rêvera à d’autres horizons. Si la séance de samedi est déjà complète, il reste encore quelques places pour la représentation de dimanche. Les tickets sont disponibles à la billetterie de l’école Temps Danses et à celle du Théâtre La Chapelle ou en ligne via le site de ce dernier. Le tarif d’une place est de 15€ pour les adultes et de 10€ pour les enfants.

Infos : 06 90 37 85 42

Email : tempsdanses@yahoo.fr

Facebook : Temps danses académie

https://www.theatresxm.fr/spectacles