On connaîtra ce soir la nouvelle Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy

Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy sera la troisième miss régionale à être élue pour représenter sa région au concours de Miss France 2021 qui aura lieu en décembre.

En raison de la crise sanitaire, le calendrier a été bouleversé, à ce jour seules miss Corse et Languedoc-Roussillon ont été élues. A noter que les élections de Miss Tahiti et Miss Auvergne ont été annulées.

Dans notre région, une seule jeune femme représente les deux îles, Saint-Martin et Saint-Barth. L’élection a lieu tous les deux ans (2020-2018-2016-2014…) en alternance avec celle de Miss Saint-Pierre et Miquelon ; l’an passé l’événement avait tout de même eu lieu car l’élection à Saint-Pierre avait été annulé faute de candidates, d’où un report sur les îles du Nord.

Cette année, elles sont quatre à concourir à ce titre de beauté national et se nomment Naïma, Loula, Taïcha et Carla. Elles sont âgées entre 18 et 22 ans. Elles vont se présenter devant un public réduit dans le respect des mesures sanitaires ce soir mercredi 19 août au 978 Sanctorum Lounge à Rambaud. Le show sera animé par Sarolina Ada et Donovan Soudiagom. Le chanteur Kenyo Baly et la Nationale Institute of Arts-Nia seront aussi de la soirée.

Il est possible de voter pour sa candidate préférée par SMS, le numéro est indiqué sur les photos. Celle qui aura reçu le plus de votes succédera à Layla Berry, élue en 2019.

Retrouvez le portrait des quatre candidates sur la page Facebook du comité Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy. https://www.facebook.com/miss.saintmartin/