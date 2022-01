FESTIVAL : Le SXM Festival revient en force

Après une édition avortée par la crise sanitaire en 2020 et l’absence du festival sur l’île en 2021, Julian Arbia, organisateur du SXM Festival, fait preuve d’une grande faculté d’adaptation pour que l’édition de 2022 soit mémorable.

Les amoureux de musique électronique, house et techno ont déjà pris rendez-vous du 9 au 13 mars 2022, dates qui signeront le grand retour du célèbre SXM Festival à Happy Bay. Ce ne sont pas les mesures sanitaires qui mettront un voile sur la détermination et l’enthousiasme de Julian et de son équipe, tout sera mis en place pour respecter les règles et assurer la sécurité de chacun. Désireux de reprendre au plus vite la promotion du festival et surtout de la destination de Saint Martin, le SXM Festival s’est associé avec le Cercle, groupe de producteurs et DJ français qui a créé une plateforme média de diffusion de concerts live qui promeut des lieux insolites où des performances musicales sont organisées, et dont certaines vidéos sur Youtube dépassent les deux millions de vues. Dernière en date, celle du DJ set live de Blond:Ish, artiste bien connue du SXM Festival et très impliquée dans la cause environnementale pour avoir impulsé plusieurs sessions de nettoyage de plages saint-martinoises. Le tournage a eu lieu le 29 novembre dernier à la Rainforest Adventure, avec une vue des deux côtés de l’île à couper de souffle. Cet évènement d’une heure et demie retransmis sur les réseaux sociaux marque non seulement l’entrée des Caraïbes dans le panel des destinations promues par le Cercle mais aussi l’avènement de plusieurs capsules vidéos réalisées par le SXM Festival. Dans le but de promouvoir digitalement l’île et le festival en lui-même, Julian s’est entouré d’une équipe de tournage d’une quinzaine de personnes dont quatre saint martinois (Donovan, Anthony, Yannick et Ricardo), pour poser les platines dans des endroits stratégiques de Saint Martin comme au Fort Louis, représentant par excellence le patrimoine, le lagon de Baie Nettlé, une villa à Terres Basses soulignant le haut de gamme ou encore sur un yacht sillonnant les côtes des plages de Baie Rouge, Baie Longue et Baie aux Prunes. Pour cette dernière capsule, c’est l’artiste UnderHer, DJ et producteur pour HBO & Netflix, qui s’est mis derrière les platines. Les sept vidéos promotionnelles seront disponibles fin janvier, à raison d’une par semaine, prouvant encore une fois que l’association de la musique internationale avec le savoir-faire local assied le SXM Festival comme festival de référence. _Vx

Infos : https://www.sxmfestival.com