CYCLISME : Performances remarquables du Velo Club de Sandy Ground au Tour de Marie-Galante et de Martinique

Ce lundi 24 juillet en soirée, Jahkim Carty et Jahiem Kennedy-Hodge du Velo Club de Sandy Ground (VCSG) sont rentrés à Saint-Martin après avoir délivré une performance cycliste exceptionnelle à Marie-Galante et en Martinique.

Une foule de supporters et membres du VCSG attendaient le retour des sportifs à l’aéroport de Grand-Case ce lundi soir dont Louis Mussington, président de la Collectivité, et Eric Hélan, président du Comité Territorial Cycliste de Saint-Martin. Lors de la 45ème édition du Tour cycliste de Marie-Galante qui se tenait du 17 au 23 juillet, Jahkim Carty a terminé 15ème au classement général et deuxième meilleur coureur de moins de 19 ans dans la catégorie meilleur jeune coureur au classement général. Au départ, 97 coureurs pour une course de 637,58km en cinq étapes avec seulement 77 cyclistes ayant franchi la ligne d’arrivée. Dans l’équipe CDD de Boris Carene, Jahkim Carty était le seul coureur saint-martinois. Malgré une chute lors de la dernière course à moins de 3km de la ligne d’arrivée à cause d’une route glissante due à la pluie, Jahkim a terminé la course faisant fi des écorchures au coude et des blessures à la cuisse et la hanche. Avec des étapes quotidiennes longues de 150km en moyenne, la performance de Jahkim Carty fut remarquée et vivement saluée. Du haut de ses 17 ans, ce junior de première année actuellement basé à Toulouse où il poursuit sa formation et sa carrière cycliste au sein d’un club de haut niveau a affronté des coureurs plus expérimentés et plus âgés lors du Tour de Marie-Galante qui reste une course ouverte à tous. Jahiem Kennedy-Hodge a également prouvé tout son talent lors du Tour de la Martinique avec 73 coureurs au départ pour 46 à la ligne d’arrivée. Jahiem termine 27ème au classement général final remportant le maillot bleu du deuxième coureur le plus rapide au contre-la-montre. Fort d’un maillot jaune du Tour de Guadeloupe Cadets au contre-la-montre la semaine dernière, une première pour Saint-Martin, Jahiem Kennedy-Hodge continue donc sur sa lancée victorieuse. Bravo aux champions qui ont porté haut et fièrement les couleurs de Saint-Martin. _Vx

51 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter