POLITIQUE : Bientôt une préfecture de plein exercice à Saint-Martin

La nouvelle est tombée milieu de semaine dernière à l’issue du Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM) à Matignon et confirmée par les officiels de Saint-Martin lors de la conférence de presse le 21 juillet dernier, une préfecture de plein exercice pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy remplacera la préfecture déléguée actuelle qui dépend de la préfecture de Guadeloupe.

Cette décision ravit à l’unanimité les officiels du territoire, que ce soit le préfet délégué Vincent Berton ou Louis Mussington, président de la Collectivité qui n’a pas manqué d’exprimer toute sa satisfaction face à cette mesure lors de la conférence de presse vendredi passé. En effet, Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer déclarait qu’une préfecture de plein exercice pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy est un engagement qu’avait pris le président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite sur le territoire en 2018. À l’heure actuelle, la préfecture déléguée des deux îles sœurs se doit de rendre des comptes à la préfecture de Guadeloupe, ce qui complexifie et ralentit fortement le processus décisionnaire des collectivités concernées. Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont leurs propres spécificités territoriales qui nécessitent un travail explicatif important auprès des élus de Paris mais aussi auprès de la préfecture de Guadeloupe qui vit avec ses propres caractéristiques, parfois loin des préoccupations de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Avec la création d’une préfecture de plein exercice sur notre territoire par un décret d’application qui devrait prendre effet début 2024, L’État français reconnait l’autonomie des Collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Conformément aux engagements du président de la République lors de son premier quinquennat, cette mesure nécessitera une nouvelle organisation au sein de la préfecture pour que celle-ci puisse œuvrer au mieux au service de la population saint-martinoise main dans la main avec la Collectivité. _Vx

