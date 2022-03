Une rotation supplémentaire en fin de journée a été mise en place lundi entre Marigot en partie française et Anguilla.

Désormais, les départs ont lieu de Marigot à 9h30, 12h30, 16h30 et 18h et les départs de Blowing Point Port à Anguilla à 8h45, 11h45, 15h45 et 17h30.

