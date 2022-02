CULTURE : Stéphanie Santos présente son premier clip

La vidéo a été postée sur la plateforme YouTube le 4 février et quatre jours plus tard elle comptait déjà 2 000 vues. Il s’agit du premier clip de Stéphanie Santos, jeune chanteuse saint-martinoise.

L’artiste est née il y a 26 ans à Saint-Martin. A l’âge de 5 ans, elle est partie vivre en République dominicaine avec sa famille puis est revenue sur la friendly island à 16 ans. Depuis elle vit ici avec son mari, Diego. Elle est toutefois retournée en République dominicaine pour y suivre une formation d’esthéticienne et prendre des cours de chant.

La musique est sa passion, précisément le gospel. Poussée et encouragée par son compagnon, elle compose et vient d’enregistrer ses premiers titres. Adorarte, Espiritu de Dios, Mi Luz, Que tu presencia, A mi manera, Quebrantame, Hay poder et Todo quedo atras constituent son premier album, Mi Luz. La jeune artiste a également tourné son premier clip, celui d’Adorarte. Il a été filmé à la Lotery farm avec le groupe Phani Music.

Pour l’instant, le single n’est disponible que sur YouTube.

107 vues totales, 107 vues aujourd'hui