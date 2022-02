Omnisport : Beau succès du « Sports on the Move » organisé au magasin Go Sport à Bellevue !

Malgré un temps maussade, de nombreux jeunes ont participé samedi dernier à la journée sportive « Sports on the Move » organisée par le club de boxe ABC Intersports, en collaboration avec le magasin Go Sport situé à Bellevue.

En raison d’une météo capricieuse, cette journée placée sous le signe du sport s’est finalement déroulée à l’intérieur du magasin Go Sport où un ring gonflable a été installé pour l’occasion.

Les jeunes sont venus nombreux pour s’initier notamment à la boxe éducative assaut, au fit boxe, ainsi qu’à l’aïkido et au self défense.

Les différentes activités encadrées par Félix Lake, Léonardo Incardona, ainsi que les coachs Jean-Marc Ismaël et Claude Seymour, entraîneur et responsable de la section boxe éducative assaut (BEA) du Ring Agglomération Elbeuvienne (en vacances à Saint-Martin) ont ravi les amateurs du noble art et des sports de combat.

Philippe Arrendel, entraîneur du club ABC Intersports tient à remercier les nombreux jeunes présents, ainsi que le directeur du magasin GO Sport, M. Jimenez et sa collaboratrice Juliette qui ont contribué à la réussite de cette journée sportive. Vivement la prochaine ! _AF

