JUSTICE : Trois jeunes condamnés à dix-huit mois de prison pour participation à une association de malfaiteurs

Dans la nuit du samedi 29 janvier, les gendarmes effectuent une opération de lutte contre la délinquance au rond-point de Bellevue. Ils arrêtent une voiture en provenance de la partie hollandaise qui faisait demi-tour. Une forte odeur de cannabis se dégageant de la voiture, les gendarmes décident de procéder à une fouille qui va permettre de découvrir des sachets contenant une petite quantité d’herbe ainsi que des outils de mécanique et un calculateur dans la boîte à gants. Les trois passagers sont interpellés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d’aller voler des voitures.

DE, DK et NR âgés respectivement de 25, 18 et 24 ans, sont placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès quatre jours plus tard en comparution immédiate. Accusés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, en l’occurrence le vol de voiture, ils nient les faits et indiquent qu’ils se rendaient en partie française pour aller voir une fille. Mais, leurs déclarations ne sont pas cohérentes.

Le parquet a requis des peines de 30, 18 et 24 mois de prison ferme avec un maintien en détention ainsi qu’une amende de 2 000 euros à l’encontre de NR et DE. Le tribunal les a condamnés à dix-huit mois de prison ferme avec leur maintien en détention et à une interdiction de séjour en France durant deux ans. DE a également écopé d’une interdiction de conduire en France pendant deux ans, il était aussi poursuivi pour conduite sans permis.

En revanche, ils ont été relaxés des faits d’usage illicite de produits stupéfiants, dont ils avaient été aussi accusés, car aucun dépistage n’avait été effectué après leur interpellation, pour le prouver.

119 vues totales, 119 vues aujourd'hui