Culture : La 7ème édition de l’Art en Fête se déroulera en mai prochain !

Comme les années précédentes, l’équipe du service de l’Education nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a décidé de proposer à tous les personnels des écoles, des collèges et des lycées qui le souhaitent de participer à l’édition 2022 de L’Art en Fête qui se déroulera en mai prochain.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet académique et de sa déclinaison à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, plus particulièrement le plan N°3 « Développer l’éducation artistique et culturelle ».

Cette action s’inscrit aussi dans la continuité du travail qui est mené depuis de nombreuses années dans ce domaine. Elle permet de lui donner davantage de visibilité en le fédérant autour d’un projet commun et connu de tous.

Cette action :

• Concerne tous les élèves, de la toute petite section de maternelle à la terminale.

• S’inscrit dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) y compris dans sa dimension partenariale.

• Mobilise toutes les disciplines et favorise à la fois le travail d’équipe et l’interdisciplinarité. Le numérique éducatif doit y avoir plus que jamais sa place.

• S’articule avec les différentes actions (REP/REP+, PRE, MLDS, etc.) et renforce ainsi la cohérence entre elles au service de la réussite scolaire de tous les élèves.

Nous le savons, plusieurs études l’ont démontré, l’éducation artistique chez les jeunes améliore non seulement les résultats scolaires des élèves – particulièrement les plus défavorisés – mais augmente leurs chances de réussite professionnelle une fois adulte. C’est dans cet esprit que nous avons conçu cette action qui doit :

• permettre à tous les élèves de se constituer une culture commune et personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire ;

• développer et renforcer leur pratique artistique ;

• permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels.

Comme les années précédentes, l’édition 2022 de L’Art en Fête peut mettre en avant toutes les formes d’art, les arts plastiques, la musique, la photo, la littérature, la poésie, les arts graphiques, les arts numériques, la danse, le théâtre, la mode, l’art culinaire, l’art oratoire, etc.

KARIBHEART

« Pour l’édition 2022 de L’Art en Fête, le thème KARIBHEART a été retenu. Il s’agit d’un mot-valise à partir duquel nous avons voulu valoriser la Caraïbe, le cœur/l’amour et l’art », souligne Michel Sanz, vice-recteur. « Si toute l’équipe du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin est bien concernée par cette action, ce sont Céline RENGER pour le 1er degré et Evelyne FLEMING pour le 2nd degré qui seront les interlocutrices privilégiées de celles et ceux qui participeront à l’édition 2022 de L’art en fête.

Nous espérons sincèrement que l’édition 2022 de L’Art en Fête sera l’occasion pour les élèves de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin d’exprimer leur créativité, leur originalité, leurs talents et aux personnels qui les accompagnent tout au long de leur scolarité de mettre en avant leur engagement et leur dynamisme au service des objectifs qui nous sont fixés dans les domaines artistiques et culturels ».