Un homme de 38 ans écope de sa 3ème condamnation pour conduite sans permis

«C’est un miracle que nous ayons aujourd’hui un prévenu et une victime vivants », a commenté Christelle Bellet, la nouvelle procureure de la République à Saint-Martin, en préambule de son réquisitoire dans une affaire d’accident de la route. Le 23 mai l’année dernière, la voiture de BBDR a percuté celle de AH puis a été projetée contre un poteau EDF et l’a sectionné. La victime n’a pas été blessée, BBDR a eu plusieurs blessures et a été hospitalisé un mois après l’accident.

BBDR a comparu jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour avoir mis en danger la vie d’autrui, conduit un véhicule sans permis, à une vitesse excessive, sans assurance et pour avoir doublé par la gauche un véhicule qui tournait à gauche.

L’auteur de l’accident nie ses responsabilités. A la barre du tribunal, il assure que la victime n’avait pas mis son clignotant pour montrer qu’elle voulait tourner et qu’il ne roulait pas vite.

Natif de la République dominicaine et âgé de 38 ans, BBDR n’est pas titulaire d’un permis de conduire français (européen) comme la loi le lui impose. Conformément aux réquisitions du parquet, le tribunal a condamné l’auteur de l’accident à une peine de trois mois de prison avec sursis, à une amende de 500 euros pour défaut d’assurance et à deux autres amendes de 100 euros chacune. Il s’agit de la troisième condamnation pour conduite sans permis depuis 2011. Il doit indemniser la victime à hauteur de 800 euros tous préjudices confondus. (soualigapost.com)