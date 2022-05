Sint Maarten : Fusillade meurtrière à Back Street

Le lundi 16 mai dernier, aux alentours de 20h30, un jeune homme d’une vingtaine d’années a trouvé la mort lors d’une fusillade qui a éclaté au niveau de Back Street, à Philipsburg.

Le central téléphonique de la police a reçu un appel quelques minutes après les faits indiquant qu’une fusillade avait eu lieu sur Back Street et qu’un homme avait été abattu dans son véhicule en stationnement. Les forces de l’ordre et personnels de l’identification criminelle se sont rendus aussitôt sur place. Le mode opératoire laisse penser à un règlement de comptes, la victime ayant reçu une balle dans la tête à bout portant. Selon les premières investigations menées par les forces de l’ordre, la victime, se rendait chez des amis et aurait été la cible d’un règlement de comptes. Une enquête a été ouverte._AF

